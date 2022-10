Saltimbancos - Em Busca da Liberdade fecha temporada de mês das crianças no Centro Cultural 25 de Julho

Neste sábado (29), o Grupo Teatral Leva Eu apresenta Saltimbancos - Em Busca da Liberdade no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250). Inspirada no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, com texto de Sergio Bardotti traduzido e adaptado por Chico Buarque, o espetáculo narra a trajetória de quatro animais que, desiludidos com o tratamento opressor de seus patrões, resolvem abandonar seus postos.

Os protagonistas envolvidos são um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que se juntam e partem para a cidade em busca da liberdade e do sonho de se tornarem artistas. Ao longo do caminho, cantam as suas angústias e percebem que enfrentar seus humanos e encontrar seus lugares de pertencimento é mais importante. Questões como exploração, união, justiça, e sobretudo, solidariedade são alguns dos conceitos que estão inseridos na narrativa e ajudam muito na formação dos pequenos espectadores.

Nascido em Pavia, Itália, em 1939, Bardotti assinou canções de sucesso da música popular italiana e trilhas sonoras de filmes. Foi parceiro de Chico Buarque, Toquinho e Vinicius de Moraes, e é considerado um dos responsáveis pela difusão da música brasileira na Itália. Faleceu em 2007, em Roma.