Marcelo Gross apresenta seu novo álbum no Opinião

Marcelo Gross sobe ao palco do Opinião (R. José do Patrocínio, 834) para lançamento de seu novo disco Exilado. O show acontece na próxima terça-feira (1º), às 22h30min, com ingressos de primeiro lote custando R$ 100,00 e opções de meia entrada na plataforma Sympla

Sobe ao palco junto com Gross o amigo e ex-Titãs Paulo Miklos, além de Rafael Malenotti (Acústicos & Valvulados), Duda Calvin (Tequila Baby), Lucas Hanke (Identidade, Júpiter Maçã), Bruno Suman (DJ) e das bandas Jogo Sujo e Projeto Shaun. Quarto álbum solo do músico, Exilado foi concebido e gravado durante a pandemia e nos apresenta um Marcelo Gross multifacetado tocando todos os instrumentos do disco, além de fazer todos os vocais. Intimista, o álbum faz um resgate das raízes do cantor, que, ‘exilado’ em sua casa da infância durante o isolamento social, se depara com seus poemas escritos aos 17 anos e resolve torná-los música.

O repertório do show, além de apresentar o novo álbum, conta com canções do seu álbum anterior, bem como um apanhado de sua carreira desde a época de Júpiter Maçã e sucessos que escreveu para a Cachorro Grande.