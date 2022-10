Zeca Pagodinho chega a Porto Alegre neste fim de semana

Porto Alegre recebe, nas noites de sexta-feira (28) e sábado (29), uma das maiores vozes do samba. Zeca Pagodinho sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) para tocar os maiores sucessos da sua carreira. Com casa lotada para sábado, a data extra, na sexta-feira, ainda conta com ingressos disponíveis (a partir de R$ 120,00) no Sympla ou na bilheteria do auditório, duas horas antes do espetáculo.