Múltiplas memórias em um só espetáculo

A trajetória de 30 anos do Tablado Andaluz ganhou montagem dirigida pela bailaora e professora Andréa Franco e será contada neste sábado, às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos estão à venda no site do teatro por valores que vão de

Intitulado La Casa Del Flamenco, o espetáculo que reúne dança, música e contos leva um corpo de baile e solistas de mais de 40 pessoas (entre bailaoras, cantaores e bailaores) ao palco, para passear pela memória afetiva do espaço cultural que funciona como bar e restaurante, além de casa de shows e escola de flamenco.

Além da direção artística, Andréa Franco também assina a coreografia, cenografia e produção do espetáculo, que tem direção musical de seu filho, Pedro Fernández. Executada ao vivo, a trilha sonora é toda autoral e fica a cargo da Banda Flamencura (guitarra, cajon, flauta, percussão, pandeiro e vaso) com direção e cante de Fernández, que também é o bailaor solista convidado. Além dele, o público ainda vai conferir a atuação do cantaor convidado Santino Torres. "Coreografia e trilha sonora sempre andam juntas no Tablado, é literalmente um caso de amor", compara Andréa.

Completando 31 anos de atividades em 2022, o Tablado Andaluz ficou conhecido entre os frequentadores e parceiros como "a casa do flamenco", conta a artista, que é proprietária do empreendimento. Isso se fortaleceu ainda mais depois da pandemia de Covid-19, quando outros grupos perderam suas sedes e passaram a ensaiar no local.

Andréa explica que foi justamente no período de isolamento social que decidiu criar o espetáculo, que terá apresentação única neste sábado. "Naquele momento, eu comecei a me questionar sobre minha vida e o meu trabalho, e me veio na memória uma série de acontecimentos importantes", conta a bailaora.

Esses momentos se transformaram em cenas do espetáculo, que resgatam a criação da escola e suas filiais, bem como seu legado, visto que os cinco bailarinos brasileiros do segmento que se destacaram no mercado internacional começaram no Tablado Andaluz; também a implementação e continuidade do Bar (Tablao), que foi o primeiro do Brasil; depois o próprio contexto da pandemia, que abalou as estruturas da comunidade artística no mundo todo; e, por fim, a retomada e o lugar de encontro que o espaço se tornou. "Hoje, é uma referência, um ponto de partida e chegada para todos os aficionados pela arte flamenca."

Em meio a esta atmosfera, ainda haverá uma homenagem a uma das alunas e bailaoras mais antigas do Tablado Andaluz, Geraldine Tisser, falecida em junho deste ano. A artista revela que, durante a concepção de La Casa del Flamenco, colocou toda sua emoção, evitando o racional. "Não sou uma diretora que vai na razão, o raciocínio me limita: sou mais visceral. A montagem é toda inédita, resgatando os momentos mais marcantes da nossa história ", reforça Andréa.

A artista antecipa que a cena da retomada contará com cinco rosas gigantescas descendo do teto do teatro para compor o cenário. Ao fundo, uma música revolucionária fala da "primavera das rosas". "Como não poderia deixar de ser, vem também a reflexão sobre a volta da extrema-direita e disseminação do ódio no País", completa. "Por conta disso, achei importante fazer um espetáculo que falasse, ainda que sutilmente, sobre o contexto atual da sociedade brasileira".

Além de alunos e profissionais do Tablado Andaluz, a montagem conta com integrantes de outras escolas de flamenco (a exemplo da La Serrana e da Campana Flamenca), entre eles, a bailaora Graziela Silveira, e o bailaor Robinson Gambarra. "Será uma grande comemoração com amigos e parceiros", afirma Andréa. "Na abertura, terá um vídeo com depoimentos de três bailarinos que estão na Espanha - Gabriel Matias, Lisi Sfair e Gisele Domit - além do coreógrafo Laco Guimarães, e da bailaora Ju Prestes (Del puerto), entre outras personalidades da cena cultural", adianta a artista, que também dança, fazendo a abertura presencial do espetáculo, que resgata o ambiente da sala de aula, a fonte onde alunos e artistas beberam e as Noches Flamencas, reunindo arte e gastronomia, pilares do dia a dia no Tablado Andaluz.

R$ 60,00 a R$ 100,00.