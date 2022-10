Banda Rivadavia lança videoclipe de 'Lanceiros Negros' no palco do Gravador Pub

A banda gaúcha Rivadavia fará neste sábado (29), às 19h, o show de lançamento do videoclipe de Lanceiros Negros, que resgata e problematiza parte da história do Rio Grande do Sul. A apresentação acontece no Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) e ingressos antecipados (de R$ 15,00 a R$ 20,00) podem ser adquiridos no site do bar.

Unindo o rock com a cultura gaúcha de maneira crítica e afetiva, Lanceiros Negros trata do Massacre de Porongos, ocorrido durante a Guerra dos Farrapos, quando os Lanceiros foram traídos numa emboscada tramada entre líderes do exército farroupilha e imperial. A canção ainda traz a participação de Renato Müller na gaita ponto. No repertório do show, a Rivadavia trará também uma série de sons autorais, além de versões de clássicos que influenciaram a banda. A abertura da noite fica a cargo do grupo Convencional Kitsch.