Daniel Drexler explora sonoridades de novo disco em show no Theatro São Pedro

Após esgotar os ingressos com a estreia da turnê no Uruguai, Daniel Drexler apresenta no Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n), em única apresentação, o show de seu novo disco La voz de la Diosa Entropía. O espetáculo acontece nesta sexta-feira (28), às 21h, e os ingressos (a partir de R$ 85,00) podem ser adquiridos no site e na bilheteria do teatro.

Além das novas músicas, o artista uruguaio apresenta ao público uma nova experiência sonora e visual que une a música com o teatro. Fascinado pelo conceito científico e filosófico de que o mundo tende a desordem, o cantor personifica a conhecida lei da física em uma figura feminina e sagrada, que inspirou o caráter existencial do projeto. Musicalmente, La voz de la Diosa Entropía une elementos de pop, candombe, reggae e arranjos orquestrados, com participações especiais de Kevin Johansen, na faixa-título, e Vitor Ramil em Y de pronto.