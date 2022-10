Circo Híbrido se apresenta no Teatro Glênio Peres com entrada franca

O Circo Híbrido apresenta, nos dias 28 e 29 de outubro, o espetáculo Atravessamentos no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255). A entrada é franca e a retirada de ingressos está acontecendo na Seção de Memorial da Câmara Municipal (Av. Loureiro da Silva, 255), das 9h às 18h.

Com direção de Tainá Borges e Lara Rocho, o espetáculo, que está em sua 5ª edição, traz uma mistura de malabarismo, acrobacias de solo e aéreas, dança, força capilar e monociclo e integra a VI Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. A performance, que reúne diferentes trajetórias artísticas, busca tratar da criação de artistas em tempos de pandemia e isolamento social, do papel desse fazer artístico e como é voltar a ocupar os palcos e estar na presença do público.