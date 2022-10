Maestro Antônio Borges-Cunha celebra sete décadas de vida em concerto no Theatro São Pedro

O palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe, neste sábado (29), o maestro Antônio Borges-Cunha para celebração de seus 70 anos de vida. A apresentação, que será dedicada inteiramente à sua produção, tem início às 21h, com ingressos custando entre R$ 30,00 e R$ 90,00 disponíveis no site do Theatro ou na bilheteria da casa, duas horas antes do evento.

O espetáculo contará com os pianistas Celso Loureiro Chaves e Ney Fialkow e o percussionista Ernesto Fagundes, além de reunir os filhos do maestro, Vagner e Moisés Bonella Cunha, e uma orquestra formada por trinta músicos, incluindo estudantes de Música da Ufrgs. Com mais de 30 anos de estrada, o maestro esteve à frente de grandes orquestras, incluindo a do Sesi e a da Câmara do Theatro São Pedro, além de atuar como professor e pesquisador no Instituto de Artes da Ufrgs, contribuindo para a formação de gerações de músicos gaúchos.