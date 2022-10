Grupo Interpreti Veneziani faz estreia em Porto Alegre

O prestigiado grupo italiano Interpreti Veneziani sobe ao palco do Teatro do Sesi no próximo sábado (29), às 21h. No repertório do grupo estão incluídos clássicos de Vivaldi, Reali e Paganini. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 140,00 e estão à venda pela plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 17h.

Em apresentação única, o conjunto, que está em atividade desde 1987, apresentará para o público peças como As Quatro Estações de Vivaldi, Folia para cordas e cravo, de Giovanni Reali e, encerrando o programa, Le Streghe para violino e cordas Op. 8, de Nicolo Paganini. Com apresentação considerada uma das mais importantes da música italiana, o grupo já esteve nos mais diversos concertos e festivais de música ao redor do mundo. O evento comemora os 25 anos do maior teatro de Porto Alegre, que já trouxe diversas atrações nacionais e internacionais para terras gaúchas.