Lançamento do 7º Sesc Circo tem Mágico Kronnus como atração

O Mágico Kronnus é a principal atração do lançamento da 7ª edição do Sesc Circo, nesta quinta-feira (27). O evento acontecerá no Teatro do Sesc Camaquã (Rua Marcírio Dias Longaray, 01 - Camaquã), às 20h, com ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00 pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Unidade. Além do show de mágica, a programação do Sesc Circo 2022 também será apresentada ao público neste dia.

Os passes de mágica de Kronnus são apenas uma das atrações que integram o evento que busca divulgar as mais diversas formas de arte circense. Com o Sesc Circo, vários locais de Camaquã, como escolas e praças, se transformam em palco levando magia e diversão para a comunidade com eventos gratuitos. Após o lançamento, a programação completa do evento ficará disponível no site do Sesc Circo, e os ingressos para cada evento deverão ser retirados com antecedência de quarta a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou online, a partir do dia 28 de outubro, no link ingressorapido.com.br. O evento acontece de 15 a 20 de novembro.