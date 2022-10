Teatro de Arena recebe nova montagem do texto Calígula

Da Roma Antiga, Calígula desembarca no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835) nos dias 28 e 29 de outubro, sexta-feira e sábado, às 20h. Com texto de Maria Luíza Sá e Madureira, a nova montagem da conhecida peça tem ingressos a R$ 40,00, disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro, com opções de meia entrada.

Dirigido por Lisandro Bellotto, o espetáculo busca um paralelo entre a história do homônimo imperador romano com o cenário do Brasil, empurrando para cima dos palcos, através da Roma de séculos atrás, a vida brasileira do século XXI. Para atualizar a trama, temas como globalização, imperialismo e as grandes navegações estarão presentes, expondo as contradições entre civilização e barbárie. Para Maria Luíza Madureira, autora do novo texto, o esforço de dar forma a essa história é uma maneira de resistir ao presente que nos aflige.