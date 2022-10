5ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de forma gratuita em Porto Alegre e região

De 4 de novembro a 1º de dezembro, as unidades Sesc/RS de Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana exibem filmes gaúchos selecionados para a 5ª Mostra Sesc de Cinema, no Panorama Estadual.