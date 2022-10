Lázaro Ramos será atração da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre

O ator e diretor de cinema Lázaro Ramos será atração da 68° Feira do Livro de Porto Alegre. O ator que foi indicado ao Emmy em 2007, decidiu trazer às páginas do livro Medida Provisória: Diário do Diretor (Editora Cobogó) os bastidores, narrados em primeira pessoa, sobre seu primeiro trabalho atrás das câmeras. Na obra, compartilha com leitores os desafios e as escolhas criativas no processo de desenvolvimento do projeto, desde que conheceu a peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, e decidiu adaptá-la para o cinema.

Lázaro terá sessão de autógrafos da obra na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 6 de novembro, também participará de um painel mediado pelo publicitário gaúcho Alê Garcia, que figura na lista da Forbes como um dos 20 creators negros mais inovadores do País. No bate-papo, marcado para às 16h do mesmo dia, o ator trará bastidores do desafio de dirigir um longa e sobre o propósito social e cultural que o filme carrega.

O filme Medida Provisória estreou em abril nos cinemas brasileiros e foi aclamado em festivais nacionais e internacionais. A obra, que atualmente está disponível apenas em streaming, trata de um futuro distópico em que o governo brasileiro decretou uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O parlamento, então, aprovara uma medida que obrigaria os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar às suas origens.

Nas páginas do livro, há o relato contundente de Lázaro sobre o contexto em que se lançou o longa: “[...] debates importantes, principalmente no momento histórico que estávamos vivendo, momento em que a população negra no Brasil estava discutindo intensamente o seu espaço de formação de identidade, direitos e deveres”, escreveu o diretor. No site da Feira do Livro de Porto Alegre, é possível acompanhar os detalhes da programação.