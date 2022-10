Obras externas para transformar Paço Municipal em museu devem começar em novembro

ser convertido no Museu de Artes de Porto Alegre Há exatos 7 meses, em 26 de março deste ano, a prefeitura de Porto Alegre entregava o Paço Municipal (R. Gen. João Manoel, 157) - antiga sede do executivo municipal - para. Porém, para que o prédio histórico se torne um espaço cultural, algumas obras já foram realizadas e outras ainda estão por vir, tanto na parte externa como na interna. Segundo o secretário de Cultura da Capital, Gunter Axt, as obras na fachada do prédio devem iniciar no mês que vem.

Até agora, foram realizados serviços simples de restauração de algumas paredes internas. A partir disso, o Paço espera para receber a ordem para início dos serviços de pintura das paredes externas e de recuperação da fachada do prédio. O secretário afirma que esta autorização deve acontecer nos próximos dias, e as obras serem iniciadas em novembro deste ano. A previsão para a entrega é de 6 meses após o começo, e o contrato firmado com a empresa que realizará os trabalhos é de R$ 735 mil.

Conforme Gunter, nesta quarta-feira (26) serão abertos os envelopes que contêm as propostas da licitação para a reforma interna do Paço, que inclui serviços de pintura, atualização dos projetos elétrico e hidráulico, revisão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), climatização, luminotécnico e videomonitoramento, além da pintura e restauração das paredes internas. O secretário afirma que ainda restam alguns detalhes, e as obras devem iniciar em janeiro de 2023. A previsão para a entrega também é de 6 meses após o início.

Em um terceiro momento, o Paço Municipal, que já tem uma reserva técnica para guardar obras, deve receber um segundo espaço para armazenar o acervo. Atualmente, são 1,6 mil peças no acervo, e o objetivo é que chegue de 5 a 6 mil - o Paço está aberto para receber doações. Além disso, está prevista a inauguração de uma cafeteria no terraço do prédio, no segundo andar. Para que estes projetos saiam do papel, Gunter destaca que um projeto museográfico está sendo desenvolvido para ser entregue ao executivo municipal.