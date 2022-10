Do papel às telas: Cine Farol exibe filmes ligados à literatura

Quem passar pela Feira do Livro de Porto Alegre este ano, poderá dar uma fugidinha para o cinema do Farol Santander (R. Sete de Setembro, 1028) onde estarão em cartaz filmes que possuem ligação com a literatura. Aproveitando o clima literário, a mostra apresenta 20 filmes que vieram de livros ou que tem como temática este universo.

A exibição acontece de 27 de outubro a 30 de novembro, com sessões às 15h e às 17h30min. Entre os dias 27 de outubro e 16 de novembro, as sessões das 15h serão voltadas para crianças, com clássicos infanto-juvenis dublados.

Toda a programação é gratuita. Confira abaixo a grade horária:

27/10

15h - As Aventuras de Peter Pan

17h30min - O Sol é para Todos

28/10

15h - As Aventuras de Peter Pan

17h30min - O Sol é para Todos

29/10

15h - As Aventuras de Peter Pan

17h30min - O Sol é para Todos

01/11

15h - A História sem Fim

17h30min Fahrenheit 451

02/11

15h - A História sem Fim

17h30min - Fahrenheit 451

03/11

15h - A Bela e a Fera

17h30min - O Nome da Rosa

04/11

15h - A Bela e a Fera

17h30min - O Nome da Rosa

05/11

15h - A Bela e a Fera

17h30min - O Nome da Rosa

06/11

15h - Hook – A Volta do Capitão Gancho

17h30min - Sociedade dos Poetas Mortos

09/11

15h - Hook – A Volta do Capitão Gancho

17h30min - Sociedade dos Poetas Mortos

10/11

15h - Matilda

17h30min - Barton Fink, Delírios de Hollywood

11/11

15h - Matilda

17h30min - Barton Fink, Delírios de Hollywood

12/11

15h - Matilda

17h30min - Barton Fink, Delírios de Hollywood

13/11

15h - Diário De Um Banana

17h30min - Um Sonho de Liberdade

15/11

15h - Diário De Um Banana

17h30min - Um Sonho de Liberdade

16/11

15h - Diário De Um Banana

17h30min - Um Sonho de Liberdade

17/11

15h - Adaptação

17h30min - Mais Estranho que a Ficção

18/11

15h - Adaptação

17h30min - Mais Estranho que a Ficção

19/11

15h - Adaptação

17h30min - Mais Estranho que a Ficção

20/11

15h - Desejo e Reparação

17h30min - Moonrise Kingdom

23/11

15h - Desejo e Reparação

17h30min - Moonrise Kingdom

25/11

15h - A Menina que Roubava Livros

17h30min - Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

26/11

15h - A Menina que Roubava Livros

17h30min - Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

27/11

15h - Garota Exemplar

17h30min - Animais Noturnos

29/11

15h - Garota Exemplar

17h30min - Animais Noturnos

30/11

15h - Garota Exemplar

17h30min - Animais Noturnos