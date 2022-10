Bate-papo sobre obras de Clara Pechansky acontece nesta quinta

Nesta quinta-feira (27), a aclamada artista Clara Pechansky participa de bate-papo sobre sua exposição Relatos, Retalhos e Profecias. O bate-papo As Bênçãos que a Arte Dá é promovido pela Gravura Galeria de Arte (Rua Coronel Corte Real, 647) e tem início às 18h30min. A conversa contará também com a presença de intelectuais do mundo da arte como Cíntia Moscovich, Alfredo Nicolaiewsky e Paulo Gomes.

A exposição Relatos, Retalhos e Profecias é a primeira da artista em que prevalece a temática judaica e, nela, Pechansky remonta lendas e histórias que atravessaram sua vida. Em 19 desenhos com cores vibrantes, traços expressivos e colagens, Clara relembra as origens de sua família, festeja as suas raízes e reinterpreta o judaísmo de maneira bem humorada. A exposição fica aberta para visitação do público até o dia 29 de outubro.