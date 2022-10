Selva no Theatro São Pedro: Cleômenes Júnior apresenta seu primeiro EP

O palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) abre espaço para virar selva nesta quinta-feira (27), na apresentação de Cleômenes Júnior. O músico vai apresentar seu primeiro EP, Selva Urbana, no Foyer Nobre do Theatro às 18h30min, com entrada franca.

Com pitadas de reggae, jazz, samba e R&B, o EP Selva Urbana é o produto da graduação em música popular que o jovem músico concluiu em 2019. Inteiramente produzido, composto e arranjado por ele, o disco foi apresentado ao público em maio deste ano. Com ele, estarão no palco do Theatro São Pedro o mesmo trio de músicos que compõe o EP: Fernando Catatau na bateria, Ras Vicente no teclado e Mateus Albornoz no contrabaixo.

Prometendo show enérgico, o flautista, saxofonista e compositor Cleômenes sobe ao palco do Theatro impulsionado pelo projeto Mistura Fina, que busca destacar a diversidade da música nacional. Desde 2018 o projeto já levou aos palcos grandes expressões da música contemporânea.