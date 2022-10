A música com cara nova de 'Mariel & Crème de la Crème', 'Roda Viva' e 'Jazz Cinnamon' no Espaço 373

O Espaço 373 (R. Comendador Coruja, 373) está com agenda lotada no fim desta semana. Na quinta-feira (27), a banda Mariel & Crème de la Crème abre os trabalhos apresentando o melhor da Chanson Française dos anos 1930. Na sexta-feira (28), a Roda Viva toca os sucessos de Chico Buarque e, por fim, o sábado (29) traz a banda Jazz Cinnamon, que transforma clássicos do rock e pop mundiais em standards de jazz. Todos os shows começam às 21h, e os ingressos (de R$ 35,00 a R$ 100,00) estão à venda no Sympla

A originalidade é a linha que entrelaça essas três bandas: todas tentam dar uma nova roupagem aos gêneros e artistas que apresentam ao público. Mariel & Crème de la Crème, ao tocar os clássicos da música francesa da década de 1930, busca incrementar a performance com pitadas de modernismo musical rearranjado pelo grupo; assim como as tradicionais canções de Chico são trespassadas pela Roda Viva, que traz uma roupagem totalmente original e reelaborada do que nossos ouvidos estão acostumados. Nem os canônicos do rock’n’roll e pop que todo mundo sabe de cor ficaram impunes: a Jazz Cinnamon, com seu toque do interior do RS, transforma as batidas mais aceleradas do rock na malemolência do jazz.