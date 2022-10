Projeto ‘Canção e Poesia - Encontros’ reúne clássicos da MPB no Meme Estação Cultural

Nesta quinta-feira (27), às 20h, o espaço Meme Estação Cultural (Rua Lopo Gonçalves, 176) recebe o novo projeto de Maíra Baumgarten, Canção e Poesia - Encontros. A iniciativa reúne sua voz com a de Cado Selbach e Luís Valério para interpretar clássicos da música brasileira e conta com a presença das poetas Maria Alice Bragança e Manoela Dipp. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla por R$ 30,00, com opções de meia entrada.

Noel Rosa, Herivelto Martins, Nei Lisboa, Chico Buarque e Caetano Veloso estão entre os artistas que vão ganhar voz nas interpretações do grupo. Maíra Baumgarten é cantora, compositora e curadora do Clube MPB, um projeto de valorização da música brasileira, e junto com Cado e Luís Valério vai integrar a primeira edição do projeto, que traz a autonomia dos cantores que montam seus próprios repertórios, mas que se entrelaçam nas canções que escolheram.