Projeto 'Damas, Espadas & Coroas' tem lançamento gratuito em show no Teatro Unisinos

O Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600) recebe nesta quarta-feira (26), às 19h30min, o show de lançamento do projeto musical Damas, Espadas & Coroas. A entrada é livre. Promovido pela Sigmund Records, gravadora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a iniciativa teve como norte a valorização da musicalidade feminina, e uniu, no início do ano, equipes de produtores musicais (mentores e alunos) para produzir músicas autorais de oito artistas da cena local de Porto Alegre: Clarissa Ferreira, Eugênia, Iaiá Moraes, Jalile, Nina Fola, Rita Zart, Renata Pires e Negra Jaque.

O nome Damas, Espadas & Coroas é uma maneira resumida de passar, cronologicamente, por algumas das fases históricas das mulheres, dentro da sociedade brasileira, no que diz respeito às suas lutas e conquistas tanto no âmbito social quanto cultural. 'Damas', por exemplo, remete às Damas do Samba e toda a história do papel das mulheres como precursoras e essenciais para a consolidação do samba no Brasil.

Por sua vez, 'Espadas' se inspira em gêneros como MPB e vem da época em que, mais do que nunca, as mulheres lutaram para firmar seus direitos e poder exercer seus papeis como musicistas e compositoras. Já Coroas se inspira em gêneros mais recentes, como o pop, demonstrando o lugar de ascendência social e cultural das mulheres e, enfim, representando o ato delas, finalmente, começarem a conquistar seu espaço e serem valorizadas (ou coroadas) pelos seus feitos.

Para a realização do projeto, a Sigmund contou com a parceria de grandes estúdios de Porto Alegre (Transcendental, Tec Áudio e Vini Tonello); do fotógrafo Raul Krebs e da fotógrafa Luise Arosteguy; dos mentores executivos Fabiana Menini e David Mclaughlin; da distribuição da Horus Music Brasil; e da Cartola - Agência de Conteúdo.