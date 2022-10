Orquestra Jovem do RS traz canções das Américas em concerto nesta terça-feira

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul presta homenagem às canções das Américas em concerto que acontece nesta terça-feira (25), às 19h, no teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Av. Independência, 75). O concerto faz parte da série de apresentações em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre e tem entrada franca.

Consagrados compositores como Heitor Villa Lobos, Carlos Gardel, Radamés Gnatalli e Ramon Sixto Rios estão incluídos no repertório, que traz a América nas notas musicais tocadas pelos 150 jovens da orquestra, regidos pelos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho. Com 13 anos de atuação, a Orquestra Jovem do RS contribuiu para a formação musical de mais de mil crianças e jovens de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos. Atualmente é mantida pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e do Funcriança.