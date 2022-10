A guerra na música: Simone Leitão apresenta recital no Theatro São Pedro

site O Theatro São Pedro recebe, nesta quarta-feira (26), às 21h, a pianista Simone Leitão para apresentação de seu recital Guerra e Percepções, que traz em seu repertório autores como Chopin, Prokofieff e Ravel. Os ingressos podem ser adquiridos nodo Theatro São Pedro, a partir de R$ 80,00.

O recital, que tem a guerra como temática, traz a visão de prestigiados compositores sobre os conflitos que marcaram as suas vidas. O ucraniano Prokofieff, com suas sonatas de guerra de 1939, descreve seus sentimentos em um mundo frágil que passa pela Segunda Guerra Mundial; bem como Chopin, que carrega em suas composições as invasões Russas ao seu país. Por sua vez, o francês Maurice Ravel abre o recital com obras que descrevem o barco e o oceano. Simone Leitão é doutora em piano e em história da música e, antes da performance, irá conversar com o público para contextualizar sobre o que será apresentado.