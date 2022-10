Trio Los Pampas leva música instrumental latino-americana ao Musical Évora

O Musical Évora desta quarta-feira (26) recebe o Grupo Trio Los Pampas, com Douglas Araújo (violoncelo), Matheus Kleber (acordeon) e Beto Chedid (violão). O recital ocorre no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n), às 12h30, com entrada franca. Serão apresentadas composições de Ariel Ramirez, Beto Chedid, Hermeto Paschoal, Matheus Kleber, Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla.

O Trio Los Pampas surge da união de três músicos que, apesar das diferentes experiências e áreas de atuação, compartilham o gosto pela música instrumental brasileira, gaúcha e latino-americana. Com a formação de cordas dedilhadas, teclas e violoncelo, propõem um passeio por gêneros e ritmos folclóricos do pampa, ou ainda a reverência ao jazz brasileiro e ritmos tradicionais do nosso País.