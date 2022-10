Sonoridades flachianas na CCMQ

Nesta quarta-feira, Cristian Sperandir e grupo realizam um show que marca o lançamento do álbum Flachianas, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736), às 20h. Segundo disco instrumental de Sperandir, a obra homenageia o pianista Geraldo Flach, grande nome da música brasileira e gaúcha. O show, com entrada franca, apresenta releituras de clássicos como Piano Azul e Rancheirinha. Flachianas já pode ser ouvido integralmente nas plataformas digitais. Ganhador de dois Prêmios Açorianos, o produtor musical, compositor e pianista Cristian Sperandir trouxe as composições de Flach para uma linguagem moderna e atual, apresentando-as para a nova geração e assim, difundindo a música de quem fez história na música instrumental. O show de lançamento do disco integra o Gira Musical, projeto que abre espaço para grupos da música instrumental gaúcha.

Ocidente Acústico com pegada noventista

Com uma proposta explícita de reverenciar o rock dos anos 1990, o grupo Noventera é atração desta quinta-feira, às 21h, no Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). Clauss Pupp (vocal), Naum (baixo), Nando Endres (guitarra), Julio Porto (guitarra) e Marcos Rubenich (bateria) vão trazer sucessos de bandas como Rage Against The Machine, Red Hot Chilli Peppers, Pixies, Elastica, Supergrass e Sonic Youth, além das nacionais Planet Hemp e Raimundos. A apresentação do Ocidente Acústico tem ingressos a partir de R$ 20,00, pelo Sympla. Reunindo músicos que tocam com bandas e artistas como Comunidade Nin-Jitsu, Tom Bloch, Ultramen, Armandinho e Walverdes, o projeto Noventera surge como uma oportunidade de homenagear bandas que são influência sempre presente nos trabalhos de cada um.

Música instrumental latino-americana