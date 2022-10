Público aproveita o sábado para conferir obras da 13ª Bienal do Mercosul

As obras da 13ª Bienal do Mercosul expostas nos espaços culturais localizados na Praça da Alfândega, atraíram milhares de pessoas ao Centro de Porto Alegre neste sábado (22). A estimativa, segundo mediadores do Margs, do Memorial do RS e do Farol Santander, é de que, a exemplo dos últimos cinco sábados, cerca de 3 mil pessoas tenham circulado por estes locais. A mostra internacional segue com as portas abertas até o dia 20 de novembro, em dez espaços expositivos que abrigam trabalhos de 102 artistas de 23 países.

Este ano, o evento retornou ao presencial com o tema Trauma, Sonho e Fuga (alusivo à Covid-19) e conta com um número expressivo de intervenções participativas, em produções que ampliam a relação do público com a obra. A ideia funcionou bem e tem encantado crianças, jovens e adultos, que muitas vezes se surpreendem com as propostas.

"Esta é a primeira vez que venho a uma Bienal do Mercosul. Estou achando tudo muito lindo e interessante", comentou a auxiliar de financeiro Aline Silva dos Santos, 37 anos. Ela não hesitou em interagir com uma das obras, Templo Orbital, um pequeno satélite-memorial concebido pelo artista paulista Edson Pavoni, que será lançado ao espaço em fevereiro do ano que vem pelo foguete Falcon9, carregando os nomes de pessoas falecidas, e ficará dez anos orbitando "Vou colocar o nome do meu avô", garantiu Aline. "É muita emoção e muito bonito saber que o nome dele estará no espaço".

Assim como Aline, até o dia 20 de novembro, qualquer pessoa pode incluir no satélite (composto por um website) o nome de um familiar falecido. A escultura de metal está exposta no Farol Santander, junto com obras de artistas como o mexicano-canadense Rafael Lozano-Hemmer. Uma de suas três instalações no centro cultural, Pulse Topology, consiste em uma grande malha suspensa no hall do Farol Santander, onde 3 mil lâmpadas brilham individualmente conforme os batimentos cardíacos de cada visitante (acompanhadas de um sistema de som que reproduz este pulsar).

Usando um dos sensores instalados, a arquiteta de iluminação Tisbe Machado, 32 anos, interagiu com a obra. "Essa instalação é o motivo de eu ter vindo. Para mim, particularmente, tem uma simbologia bem especial e, além disso tem um sentimento catártico ver que de alguma forma a tecnologia pode refletir um centésimo do ser humano." As pulsações do corpo, da respiração, do calor sanguíneo, do ritmo do coração também inspiraram outras obras do artista expostas no ambiente, que em determinado momento das tardes de finais de semana, precisa fechar as portas e formar filas de espera para que o público circule com mais conforto. "A procura é imensa", garante o mediador Joe Nicolay. "Durante a semana, recebemos uma média de 20 turmas de escolas por dia, muitas vindas de outras cidades e até outros estados."

A disponibilidade de interagir com as obras que o público tem apresentado serviu de inspiração para o Núcleo Educativo do Memorial do RS na Bienal a criar atividades e brincadeiras, como a Anaconda Participativa, inspirada na obra Anaconda do artista venezuelano Carlos Zerpa, que conta com 14 mil LP's (todos conectados) e possui 20,5 metros de extensão (formando uma cobra gigante). "Consiste em recolhe sugestões de músicas, que são adicionadas no Spotify e também ir construindo um desenho na parede com os papéis que as pessoas vão deixando ao sugerir os títulos analógicamente", explica a supervisora do Núcleo, Gabriela Meneghel Colla Mattia.

Para além das instalações e atividades que dialogam com a potência de cada uma, uma experiência estética meditativa chamou a atenção de quem circulou pelo Margs e pelo Memorial do RS neste sábado: proposta pelo artista britânico radicado em Berlim Tino Sehgal, This Element é uma obra sonora que ocorre em diferentes espaços expositivos da Bienal quebrando a formalidade do evento. "Tem pessoas que interagem, outras choram, outras ficam com vergonha", resume o ator Anildo Böes, um dos artistas que executa a obra em conjunto com cerca de três a quatro pessoas.

A professora de Língua Portuguesa e Literatura Audrey Juliana da Silva Cardoso (41 anos) levou a filha, Antônia (10 anos) e o enteado Amadeus (13 anos) para circular pelos espaços culturais na tarde deste sábado, conferindo as obras da mostra. Moradores de São Leopoldo, o trio celebrou a possibilidade de passear juntos e ter contato com a arte. "É uma experiência que, sem dúvidas, amplia a visão de mundo", resume a docente.