Bar Ocidente recebe Sarau pela Cultura e a Democracia nesta segunda-feira

Na próxima segunda feira (24), a partir das 19h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) vai sediar um Sarau pela Cultura e a Democracia, reunindo representantes de diferentes segmentos artísticos, num grande encontro que vai celebrar a importância da diversidade cultural e a liberdade democrática da cultura para a sociedade. A entrada é franca, mediante lotação da casa. A atividade também será transmitida ao vivo nos espaços do Ocidente no Facebook e em outras plataformas.

O espetáculo terá Katia Suman e Luis Augusto Fischer como mestres de cerimônia, com produção de Juliana Barros e Letícia Vieira. Já confirmaram presença o ator Zé Adão Barbosa e a atriz Sandra Dani, os músicos Duca Leindecker, Nei Lisboa, Negra Jaque, Nelson Coelho e Castro, Marcelo Delacroix, Luiz Carlos Borges, Vinicius Brum, Loma, Sílvia Duarte, o grupo Vozes de Dandara e Dessa Ferreira, além de representação do segmento da dança na cidade. Também a escritora Letícia Wierchowski lerá uma carta enviada por seu avô polonês ao filho, seu pai, que então se encontrava no Brasil, em 1946, por ocasião do final da II Grande Guerra e a derrota do nazismo.

Os organizadores do evento suprapartidário pretendem discutir e evidenciar a importância da liberdade de expressão e de circulação de ideias, realçando a função social que a produção cultural significa em qualquer sociedade, quer enquanto valores e criatividade, quer enquanto segmento de produção econômica, pelo grande número de pessoas que mobiliza. Há um pedido explícito dos promotores para que as pessoas presentes vistam a cor branca.