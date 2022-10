Última semana da exposição 80's na Fundação Vera Chaves Barcellos

Produzida e apresentada pela Fundação Vera Chaves Barcellos, a exposição 80's chega à última semana na Sala dos Pomares (Av. Senador Salgado Filho, 8.450 – Viamão), com entrada franca. No último dia de mostra, marcado para sábado, 29 de outubro, será oferecido transporte gratuito de Porto Alegre a Viamão, ida e volta, com saída às 14h, em frente ao Theatro São Pedro. Basta se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 98229-3031.

Com curadoria da artista Vera Chaves Barcellos e textos do pesquisador e historiador da arte José Francisco Alves, 80’s resgata a versatilidade de produções artísticas desenvolvidas em uma década de grande efervescência cultural. Ao todo, 38 artistas integram a exposição, que abrange um diverso conjunto em desenho, pintura, escultura, gravura, colagem, serigrafia e videoarte. O espaço expositivo da Fundação pode ser visitado de segunda a sábado, das 9h30min às 17h30 (último acesso às 16h30), sempre com entrada gratuita mediante agendamento prévio.