Vagas abertas na Escola de Música da Ospa

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) abriu 101 oportunidades a jovens que buscam se aperfeiçoar num instrumento musical, como aluno regular ou integrante de uma orquestra, uma banda ou um coro. As inscrições, para ingresso a partir do primeiro semestre de 2023, são feitas via formulário online, que segue disponível no site da Ospa até 28 de outubro, às 18h. Tanto as vagas quanto o processo seletivo são gratuitos.