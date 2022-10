Abre venda de ingressos para show de Def Leppard e Mötley Crüe em Porto Alegre

Reunindo as lendas do rock Def Leppard e Mötley Crüe, The World Tour, a maior turnê norte-americana de estádios de 2022, com mais de 1,3 milhão de ingressos vendidos, desembarca em Porto Alegre no dia 11 de março de 2023, na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110). A informação foi confirmada nesta quinta-feira (20).