Prédios culturais de Porto Alegre passam por obras de recuperação

"Nós temos que fazer com que estas instituições atendam as suas missões de forma eficiente, e isso só se dá se os prédios tiverem OK, se não tiver infiltração, se os acervos estiverem preservados, se as reservas técnicas dos nossos museus estiverem atendendo as demandas daqueles acervos", complementou a titular da Cultura do Estado.

Três edifícios culturais localizados no Centro Histórico de Porto Alegre estão passando por obras e serviços de recuperação: a Biblioteca Pública do Estado do RS (BPE), o Museu Júlio de Castilhos (MJC) e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). A convite da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac/RS), a reportagem do Jornal do Comércio vistoriou o andamento destes processos de revitalização dos espaços.

Biblioteca Pública do Estado

Além da área externa do prédio, a parede do Hall da escada está sendo repintada. Anteriormente, haviam cinco camadas de tinta cinza nestas paredes, que foram retiradas para o retorno e revitalização da pintura original do prédio, inaugurado ainda no século XIX com uma estética clássica, inspirada na cultura europeia da época. O piso de várias salas da biblioteca também foi restaurado. O valor total investido na BPE é superior a R$ 3 milhões.

Museu Júlio de Castilhos (MJC)

Mais antigo museu do Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilhos (rua Duque de Caxias, 1.205) também está passando por diversas reformas em seus espaços. Entre os serviços realizados, a museóloga diretora do MJC, Doris Couto, destaca a necessidade de resolver problemas de infiltrações e realizar obras pontuais. Por exemplo, o que era antes um café do museu, virou área de exposição. Várias obras do acervo também foram e ainda estão sendo recuperadas. O valor aplicado no MJC soma R$ 252 mil, informa a Sedac/RS.

A museóloga ainda afirma que a reserva técnica do museu ficava no porão, em um local impróprio para guardar obras por razões de umidade e temperatura. Agora, esta reserva ocupa um outro local, mais arejado e ideal para a conservação das peças. Doris revela, também, que está sendo planejado pela Sedac/RS a inauguração de uma segunda reserva técnica no museu. Segundo ela, alguns objetos são compostos por variados materiais que não podem ocupar o mesmo espaço. Assim, quando concluída a nova reserva, o Museu Júlio de Castilhos será o primeiro do Estado totalmente independente no armazenamento de seu acervo.

Assim como na Biblioteca Pública, a pintura original de algumas salas do museu está sendo revitalizada. Um dos espaços que recebem os trabalhos tem precisão para ser entregue em dezembro deste ano, para, em 2023, receber exposições alusivas ao aniversário de 120 anos do MJC. Inaugurado em 1903, o museu era, antes de virar um espaço cultural, a casa de Júlio de Castilhos. Doris explica que "casas que foram residências nunca são ideais para museus", em razão de salas geralmente menores, que dificultam a instalação de exposições.