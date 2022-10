Festival Choref, de dança folclórica Israelí, volta aos palcos neste sábado e domingo

Uhuu O Festival Choref, um dos mais tradicionais festivais de dança folclórica israelí do Brasil, está retornando ao presencial após 2 anos de edições online, em dois espetáculos neste sábado (22), às 20h30min, e domingo (23), a partir das 16h30min. O evento acontece no Teatro da Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600) e os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$35,00.

Promovido pela Fundação Kadima, com apoio da Icatu e Rio Grande Seguros, a 18ª edição do Choref traz convidados de São Paulo, Curitiba e Montevidéu, além dos tradicionais grupos de Porto Alegre, como Kadima, Ameinu e Chai. Participam também os movimentos juvenis Chazit, Habonim Dror e Betar e os alunos do Colégio Israelita Brasileiro. São mais de 400 dançarinos envolvidos em coreografias empolgantes e surpreendentes que transmitem as tradições e a cultura judaica através de uma variedade de estilos, ritmos e figurinos.

Grupos Que Se Apresentam No Sábado Às 20h30:

Kadima -

Chai

Habonim Dror

Chazit Hanoar

Carmel

Hakotzrim

Haemek + Iareach

Shorashim

Lauf

Adama

Grupos que se apresentam no domingo às 16h30:

Kadima

Ameinu

6º Ano Do Colégio Israelita

Chazit Hanoar

Chai

Betar

Lauf

Carmel

Hakotzrim

Shorashim