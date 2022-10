BarraShoppingSul promove ‘Art & Beer Festival’ Especial Oktoberfest

Para celebrar a Oktoberfest, o BarraShoppingSul promove o tradicional “Art & Beer Festival” com alusão à data comemorativa. O evento, gratuito, ocorre das 17h à 00h, na sexta (21), das 11h à 00h no sábado (22) e das 11h às 22h no domingo (23). Essa será a sétima edição de um dos grandes festivais cervejeiros de Porto Alegre que levará ao Centro de Eventos do Barra (Av. Diário de Notícias, 300) 16 cervejarias, além de muita música, arte e gastronomia.

Os apreciadores de cerveja poderão degustar diferentes estilos nos estandes de marcas consagradas como Dubh, Roister, Devaneio do Velhaco, Fatbull, Cosa Nostra Bier Truck - veterana, Al Capone Bier Truck, Steilenberg, Delta, Seasons, Calavera, Paulistania, Stier, Baldhead, De Roos, Cubo Cervejaria Beer Truck. A gastronomia autoral e da mais alta qualidade e variedade é assinada e operada pelo Ô Xis.

Quem comanda a discotecagem e apresentação das bandas é o Dj Lelê Bortholacci. Os shows iniciam na sexta-feira, às 17h30min com Gaby Ferreira e Banda Polainas e seguem ao longo do final de semana, contando com nomes como Duda Calvin e The Punk Rockers, integrantes da Banda Tequila Baby; Icona Rock, homenageando a banda Queen; Beto Bruno, da Cachorro Grande e, no domingo, às 21h30min, encerrando os shows do evento com a Ultramen.

O ambiente estará repleto de arte, conta com quadros, painéis e decorações temáticas, com curadoria de Lucas Anão. Ainda, os visitantes terão a possibilidade de sair com roupas, móveis ou murais customizados na hora ou, se preferirem, uma tatuagem feita pelo estúdio Santa Madre Tatto.

Sexta-feira, 21/10:

17h – abertura com dj Lelê Bortholacci

17h30 – Gaby Ferreira e a Banda Polainas, com participação de Tchê Gomes

19h30 – dj Lelê Bortholacci

20h00 – Banda Chaise Brothers

21h30 – dj Lelê Bortholacci

22h00 – Duda Calvin e The Punk Rockers- Tequila Baby

23h30 – dj Lelê Bortholacci

Sábado, 22/10:

11h00 – dj Lelê Bortholacci

13h00 – Samuka Channel Duo

15h00 – dj Lelê Bortholacci

15h30 – Claudinho Furhmann Duo

17h00 – dj Lelê Bortholacci

17h30 – Icona rock- Especial Queen

19h30 – dj Lelê Bortholacci

20h00 – Presence Led Zepellin

21h30 – dj lelê bortholacci

22h00 – Beto Bruno + Banda

23h30 – dj Lelê Bortholacci

Domingo, 23/10:

11h00 – dj Lelê Bortholacci

13h00 – Samuka Channel Duo

15h00 – dj Lelê Bortholacci

15h30 – Acústico Rockfeller Duo

17h00 – dj Lelê Bortholacci

17h30 – Os Indivíduos- banda cover rock com Guilherme Curti

19h00 – dj Lelê Bortholacci

19h30 – Stones Blues: Alexandre Móica e Paulo James (Acústicos e Valvulados) e Trick Bernardi

21h00 – dj Lelê Bortholacci

21h30 – Ultramen

23h00 – dj Lelê Bortholacci