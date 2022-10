Casa da Música Poa recebe Fredi Gerling e Cristina Capparelli na série Nobres Recitais

Neste domingo (23), às 11h30min, ocorre o terceiro recital da série Recitais Casa da Música: Nobres Recitais da temporada 2022. Nesta apresentação, a Casa da Música Poa (Rua Gonçalo de Carvalho, 22) recebe o violinista Fredi Gerling e a pianista Cristina Capparelli, ambos professores do Departamento de Música da Ufrgs. Os músicos interpretam obras dos compositores brasileiros Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Camargo Guarnieri (1907-1993), Edino Krieger (1928-) e Marlos Nobre (1939-). Os ingressos podem ser adquiridos no local, pelo valor inicial de R$ 20,00.

Fredi Gerling recebeu o título Doctor of Musical Arts da University of Iowa em 2000. Sua tese, intitulada Performance analysis and analysis for performance: a study of Villa-Lobos's Bachianas Brasileiras No. 9, versou sobre a análise para a interpretação e a análise de interpretações gravadas, utilizando como base as Bachianas Brasileiras nº 9 de Heitor Villa-Lobos. Durante seus estudos na University of Iowa como bolsista da CAPES/MEC, estudou violino com Leopold LaFosse e regência orquestral com James Dixon, tendo sido professor visitante de violino naquela instituição. Ainda em Iowa, durante três anos foi regente da orquestra de cordas da prestigiosa Preucil Music School, referência internacional no ensino de cordas.

Mineira de Uberlândia, a pianista Cristina Capparelli distingue-se por conciliar as atividades de pianista, pedagoga e pesquisadora. Professora na Ufrgs desde 1985, foi a primeira coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Música, iniciado em 1987. Recebeu o título de doutora em artes musicais na Boston University, nos Estados Unidos, tendo como professores de piano Bela Nagy e Anthony Di Bonaventura.

Tendo realizado um estágio pós-doutoral na University of Iowa nos anos 1990, desde então vem publicando regularmente sobre o fenômeno da intertextualidade na obra de compositores brasileiros e latino-americanos. Em 2012, trabalhou com o psicólogo Roger Chaffin sobre a memorização de músicos, e o resultado desse empreendimento se concretiza como artigos em revistas especializadas e, principalmente, em um número expressivo de teses e dissertações de seus orientandos sobre tal assunto. Por três vezes, foi apoiada pela Comissão Fulbright com bolsa nos Estados Unidos. Desde 1990, é pesquisadora do CNPq.

Dando continuidade às investigações sobre a prática efetiva do instrumento, a projeção da expressividade na execução pianística e o problema da ansiedade do músico, vem produzindo artigos que têm sido publicados em revistas especializadas, tais como Journal of Music Education e Journal of Research of Music Education. Além de ter sido editora convidada da Revista Hodie e da Revista Em Pauta, Cristina foi co-editora de um número da prestigiosa revista Frontiers in Psychology-Performance Science.