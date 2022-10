'Enquanto Estamos Aqui' e 'Meu Tio José' entram em cartaz no Cine Bancários

De 27 de outubro a 2 de novembro, o longa-metragem Enquanto Estamos Aqui (dirigido por Clarissa Campolina e Luiz Pretti) e o filme de animação Meu Tio José (Ducca Rios) serão exibidos no Cine Bancários (Rua General Câmara, 424 – Centro). Outro título em cartaz no espaço, é o documentário Sociedade do Medo (Adriana L. Dutra). A programação acontece diariamente, exceto nas segundas-feiras, com sessões às 15h, 17h e 19h, respectivamente.

Propondo um olhar sobre o mundo globalizado onde os afetos se esmaecem a cada dia, Enquanto Estamos Aqui conta a história de Lamis e Wilson, uma libanesa e um brasileiro vivendo como imigrantes em Nova York e na Europa. Com produção da mineira Anavilhana, o longa apresenta uma linguagem audiovisual diferenciada, em que o texto é construído por meio de diálogos em off e citações de diversos autores, como o filósofo Jonathan Crary ("24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono") e a poeta Ana Martins Marques, cuja narração também faz parte da obra, ao lado de Grace Passô, entre outros. A linguagem escolhida representa a dinâmica dos afetos num mundo cada vez mais fragmentado.

Já Meu Tio José, que conta com voz original de Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato entre outros nomes, se inspira na história de vida do próprio diretor Ducca Rios. O filme aborda fatos reais e conta o assassinato de José Sebastião Rios de Moura, membro do grupo de esquerda Dissidência da Guanabara, que se responsabilizou pelo sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em 1969, durante a ditadura.

Por fim, Sociedade do Medo traz uma reflexão sobre a epidemia do medo que assola a humanidade, potencializada por um sistema que, historicamente, manipula as massas a partir da propagação do pânico e da insegurança. Assim como em seus dois primeiros longas (Fumando Espero, de 2009, e Quanto Tempo o Tempo Tem, de 2015), Adriana compartilha com o espectador questões existenciais, com o objetivo de pensar assuntos sensíveis e universais que afetam o homem contemporâneo.