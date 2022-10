Projeto multilinguagens Eu Mulher - Tecendo Dramaturgias tem única apresentação no La Faísca neste sábado

Idealizado pela atriz carioca Claudia Severo – fundadora, atuadora e pesquisadora do coletivo Corpos & Sombras – o projeto multilinguagens Eu Mulher - Tecendo Dramaturgias tem única apresentação neste sábado (22), às 20h30m, no La Faísca (avenida Venâncio Aires, 1.025). Os ingressos custam R$ 25,00 no local, mas podem ser adquiridos antecipadamente por R$20,00, via pix ( [email protected] -com a descrição Eu Mulher).

Com intensa atuação na cidade de São Leopoldo, onde está radicada há dez anos, Claudia coordena o projeto de Ocupação Cultural Amadeo Rossi, no qual se propõe a levar teatro de rua para a praça homônima, e onde iniciou o projeto que chega ao La Faísca, com a colaboração das artistas Ângela Miler, Camila Machado, Davi Volando, Helen Meireles Sierra, Letícia Virtuoso, Mirella de Barros e Rosana Almendares. As apresentação leva à cena diversas linguagens: teatro, circo, poesia, música e audiovisual.

Segundo a atuadora do grupo Corpos & Sombras, a ideia inicial era a realização de um espetáculo de rua, falando do feminino e das questões que habitam este universo: "das dores e dos dramas (por conta de inúmeras violências que sofremos) até a delicadeza e o autoamor que vem com o entendimento de quão sagrado é ser mulher". No entanto, com a pandemia de Covid-19, ela precisou suspender o plano e migrar para o on-line, onde desenvolveu o projeto em formato audiovisual, após extensa pesquisa sobre o tema durante o período de isolamento.

Foi então que surgiu o vídeo Efêmeros Passos, concebido entre os anos de 2020 e 2021, e que teve sua estreia em 14 de março de 2022, em homenagem à socióloga e vereadora carioca Marielle Franco (assassinada em março de 2018). Segundo Claudia, o vídeo experimental não contém fábula, mas sim, uma multiplicidade de vozes e narrativas visuais que "formam uma colcha de retalhos, onde o caos e a beleza de ser mulher se entrecruzam". Ela emenda que a vivência por meio do audiovisual foi um caminho que se abriu para fomentar e ampliar o trabalho enquanto era necessário ficar em casa.

Agora, neste segundo semestre de 2022 com a possibilidade de voltar às apresentações presenciais, o projeto se tornou uma mescla do resultado de momentos dos exercícios cênicos realizados anteriormente integrados à uma série de intervenções poéticas feitas durante a pandemia e a escrituras cênicas de teatro e dança – além da exibição do trabalho audiovisual já lançado. "É uma manifestação artística que tem o objetivo de dar voz às nossas vozes, como oxigênio, como transformação para discutir as violências contra a mulher, como reflexão sobre romper os grilhões, as amarras e os estratos sociais que nos sufocam e nos são impostos por uma cultura machista e uma sociedade doentia que deixa (com violências psicológicas e físicas) marcas profundas em nosso ser mulher", observa Claudia.