Trupe Zona de Teatro abre inscrições para oficina de palhaçaria

A Trupe Zona de Teatro está com inscrições abertas para a oficina Te Joga, Palhace, cujo objetivo é possibilitar o contato com o ridículo, a ingenuidade, o risco e o prazer, criando um estado de empatia e cumplicidade com os parceiros de cena e o público, além de trabalhar o palhaço enquanto máscara e arquetípico social.

Os encontros acontecerão de 03 de novembro a 08 de dezembro, todas as quintas-feiras, das 18h30min às 21h30min no Espaço Cerco Cultural (R. Riachuelo, 579 - Centro Histórico). Para participar, é preciso enviar mensagem por whatsapp (51 -99703.0078) ou por e-mail ( [email protected] ). O investimento é R$ 300,00 e não é necessário ter experiência.

"O palhaço é um ser de afetos, está sempre num jogo de afetar e ser afetado. Numa constante tensão entre a sua inadequação e sua tentativa frustrada de adequação. Ele é o perdedor, o que erra, o que cai, mas é sobretudo o que levanta e tenta novamente", descreve o material de divulgação da iniciativa.

Usando a linguagem da palhaçaria, os ministrantes da oficina prometem trabalhar estas questões com os alunos por meio do jogo, da improvisação, do risco e do prazer abordando a comicidade e o ridículo de cada um.