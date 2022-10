Escola de Música da OSPA tem 101 vagas gratuitas para aulas

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) – Conservatório Pablo Komlós abriu 101 oportunidades a jovens que buscam se aperfeiçoar num instrumento musical, como aluno regular ou integrar uma orquestra, uma banda ou um coro. As inscrições para ingresso a partir do primeiro semestre de 2023 são feitas por meio de um formulário on-line, que está disponível no site da OSPA até 28 de outubro, às 18h. Tanto as vagas quanto o processo seletivo são gratuitos.

O compreende 14 instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio e percussão. Entre as vagas, também há a oportunidade de os músicos integrarem três conjuntos da Escola: OSPA Jovem (violino, viola, violoncelo), Banda Sinfônica (flauta, flautim, clarinete, requinta, clarinete, fagote) e Coro Jovem.

Algumas modalidades incluem turnos distintos e acessibilidade para pessoas com deficiência. Para o diretor da escola, Diego Grendene de Souza, “este edital é um marco para a Escola de Música da OSPA, pois 2021 foi o ano da reabertura após a pandemia e, no primeiro semestre de 2022, alcançamos o número de alunos equivalente ao que tínhamos em 2019. Com este novo edital, nossa expectativa é superarmos esta marca e alcançarmos o maior número de alunos da última década, pelo menos".

Fundada em 1972, a Escola atende hoje em torno de 270 alunos no Palacinho – Palácio do Vice-Governador (av. Cristóvão Colombo, 300). A Escola da OSPA é mantida pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (FOSPA), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do RS.