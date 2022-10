Show Mania The ABBA Tribute chega a Porto Alegre neste sábado

Aclamado espetáculo que homenageia um dos maiores grupos musicais da história, Mania The ABBA Tribute desembarca em Porto Alegre neste sábado (21), às 21h, no Salão de Atos da Pucrs (Av. Ipiranga 6.681). A apresentação musical e cênica busca festejar e reviver as memórias da banda que tomou conta das pistas de dança de todo o mundo, alavancando o cenário Discotheque. Os ingressos estão disponíveis pelo site Guichê Web, a partir de R$118,00.

Por cerca de 20 anos, tendo sido criado para apresentações no West End de Londres, Mania é o espetáculo que canta a história do ABBA. Já tendo passado por diversos continentes, esta recriação, com mais de duas horas de duração, abrange quatro décadas de sucesso, recriando na íntegra as maiores canções do ABBA, trazendo à vida as pérolas dos anos 1970 e tudo que envolve o sucesso do grupo. Totalmente ao vivo, o show une adereços, cenografia, encenação, iluminação e efeitos especiais.