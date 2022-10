Saxofonista e flautista Edu Neves chega a Porto Alegre com o show Gafieira de Bolso

Neste sábado (22), às 21h, o multi-instrumentista carioca Edu Neves sobe ao palco do Espaço 373(Rua Comendador Coruja, 373) para apresentar o show Gafieira de Bolso. No repertório deste show, músicas autorais e clássicos de Pixinguinha, Nelson Cavaquinho e Severino Araújo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla, no valor inicial de R$ 40,00.