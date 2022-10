Documentário Vida Mais Leve tem sessão de lançamento na CCMQ

Nesta quinta-feira (20), às 19h30min, acontece o lançamento do documentário Vida Mais Leve na Sala Norberto Lubisco da Casa de Cultura Mario Quintana (R. das Andradas, 736). Idealizado por Felipe Goettems e dirigido por Jeferson Mundel, o média-metragem tem como tema central a ansiedade, suas origens, processos e consequências. A entrada é franca.

A ideia da obra surgiu das grandes transformações que afetam o mundo contemporâneo, marcado por conflitos bélicos, crises econômicas e migratórias, entre outras tensões sociais agravadas pela pandemia, geram efeitos negativos sobre a saúde mental da população adulta, principalmente. As consequências desses fatos colocam em alerta as autoridades sanitárias e despertam o interesse de cientistas, especialistas e estudiosos das mais diferentes áreas para o cuidado com a saúde da população.

Na realização de Vida Mais Leve foram entrevistados líderes religiosos, psicólogos, filósofos, cientistas, médicos e demais profissionais, especialistas no tema, a fim de contribuir, com suas vivências e estudos, para ampliar essa discussão, trazendo mais luz sobre o assunto. Também foram ouvidas pessoas que já enfrentaram e venceram a ansiedade.

Com narração de Felipe Goettems, o média-metragem traz depoimentos do surfista Carlos Burle; do ator e palhaço, Marcio Libar; do psiquiatra, Maurício Marxs; da neurocientista Eliza Kosaza; do poeta Fabricio Carpinejar; do educador emocional, Gabriel Carneiro Costa; do Lama Padma Santen, do Centro de Estudos Budistas Bodisatva; da professora Carla Furtado, do Instituto Feliciência; do psicólogo norte-americano Louis Cozolino, da Pepperdine University (EUA); de Andrea Perez, da Psicologia Positiva, e de Erick Leite, diretor do Gurukulam Instituto, os quais oferecem novas perspectivas para o conhecimento deste transtorno, a partir de suas vivências, estudos e observações.