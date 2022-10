Novo filme de François Ozon, que celebra Fassbinder, estreia nesta quinta-feira(20)

O filme Peter Von Kant, de François Ozon, que abriu o último Festival de Cinema de Berlim e foi indicado ao Urso de Ouro, estreia nos cinemas de Porto Alegre nesta quinta-feira. Baseado em As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant, obra prima do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder, o longa troca a personagem Petra por Peter, que se envolve amorosamente pelo jovem Amir e marca, assim, a volta de Ozon à temática LGBTQIA+.

No longa, o diretor de cinema Peter Von Kant vive com seu assistente, Karl, a quem constantemente maltrata e humilha. Sidonie, uma grande atriz e musa do passado nos filmes de Peter, o apresenta a Amir, um jovem aspirante a ator. Peter se apaixona pelo rapaz e o convida para morar com ele em seu apartamento e, em troca, lhe abriria as portas da indústria cinematográfica. O plano funciona, mas assim que Amir ganha fama, termina o relacionamento com Peter, que se vê sozinho e obrigado a lidar com seus próprios demônios.

O elenco conta com Denis Ménochet, e Isabelle Adjani e Khalil Ben Gharbia. O filme revisita a obra de Fassbinder, sem deixar de lado a identidade de Ozon. Embora seja menos apegado ao melodrama e mais dinâmico que o original, Peter Von Kant se mantém fiel à mesma intensidade emocional, traz a temática LGBTQIA+ e trata, também, de relações de dominação e submissão tanto no plano individual quanto no sociológico, expandindo-se para uma reflexão sobre a própria lógica capitalista que se resvala nas atitudes das pessoas.