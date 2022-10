Melim apresenta seus hits no Auditório Araújo Vianna nesta sexta-feira

Formada pelos irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi, a banda Melim retorna a Porto Alegre para um show repleto de hits no palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (21), às 21h. Com canções românticas, positivas e pitadas de reggae, pop e folk, gêneros musicais explorados na obra do grupo, o espetáculo traz novidades como o single Possessiva, cartão de visita do novo disco. Os ingressos podem ser comprados pelo Sympla, a partir de R$ 90,00.

Após o sucesso do primeiro disco, eles gravaram o álbum Eu Feat. Você, que foi indicado ao Latin Grammy 2020 na categoria Melhor Álbum de Língua Portuguesa. E, no início de 2021, lançaram a segunda parte do projeto: Amores e Flores, que contém as faixas Possessiva, Amores e Flores e O Bem, releitura do sucesso do cantor e compositor Arlindo Cruz.