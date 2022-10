Ospa realiza montagem inédita para a opereta 'O Morcego' no Theatro São Pedro

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) troca a Casa da Ospa pelo Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) para iniciar a montagem da opereta O Morcego, com sessões neste sábado (22), domingo (23) e terça-feira (25). O espetáculo atualiza a obra clássica de Johann Strauss II, trazendo a história cômica do século 19 para a Porto Alegre dos dias de hoje. Os ingressos para as apresentações (sábado e terça às 20h, domingo às 18h) estão à venda no Sympla e na bilheteria da Casa da Ospa, a partir de R$ 50,00.