Preview Poa Jazz Festival recebe Mari Kerber Trio neste sábado (22)

A pianista, cantora e compositora Mari Kerber fecha a agenda de preparação para a sétima edição do Poa Jazz Festival. A apresentação ocorre neste sábado (22), às 19h, no Instituto Ling (R. João Caetano, 440). A musicista sobe ao palco acompanhada da contrabaixista Júlia Pezzi e do baterista Rhuan de Moura para uma experiência musical que une standards do jazz com arranjos autorais de blues. Os ingressos podem ser adquiridos no site e na recepção do local, a partir de R$ 15,00.

Mari Kerber já participou, como solista, de importantes eventos, como Concerto Zaffari de Blues e Jazz e do Festival Internacional Sesc de Musica de Pelotas. Entre os destaques da sua carreira ainda estão a participação no curso de jazz ministrado pela universidade Berklee College of Music e a participação no line-up do Mississipi Delta Blues Festival.