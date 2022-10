Quadrinista Pablito Aguiar lança livro ‘Almoço: uma conversa com Eliane Brum’ em Porto Alegre

O quadrinista gaúcho Pablito Aguiar lança, nesta sexta-feira (21), o livro Almoço: uma conversa com Eliane Brum (Arquipélago, 80 páginas, R$45,00), num evento na Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190), às 18h30min. Haverá venda de exemplares no local e sessão de autógrafos.

Em abril de 2022, Pablito viajou para Altamira, no Pará, lugar que Eliane escolheu para viver, e conversou com a autora durante um ritual que tem um significado singular para ela. O resultado é um convite para um almoço com uma Eliane desconhecida pela maioria de seus leitores, uma Eliane que abre o seu lar e nos mostra o que dá sentido aos seus dias: o amor por seus “mais-que-humanes”, a floresta amazônica como quintal, a casa dos sonhos com as cores de Frida Kahlo, seu ofício de contadora de histórias, suas lutas e muito mais.