Mostra 'Cidades: Ecos e Perplexidades' vai até 30 de outubro no Cine Farol Santander

A primeira mostra de videoarte tem como tema central Cidades: Ecos e Perplexidades e acontece até 30 de outubro, no Cine Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028). A programação, aberta ao público, faz parte do Projeto Extensões, que abrange mostras de videoarte, documentário sobre artistas visuais e palestras sobre o vídeo e suas relações com a arte. Com repertório vasto e plural sobre arte brasileira, tem o objetivo de difundir o conhecimento sobre artistas e suas produções.