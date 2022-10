Inicia neste sábado a 15ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa

Neste sábado (21) , o Salão de Atos da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110) será palco da 15ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa, um concurso gratuito e aberto a cantores amadores e profissionais, que visa promover a descoberta de novos talentos e divulgar a diversidade do repertório musical em francês. O evento começa às 20h. Entrada franca com doação de 1kg de alimento não perecível.

O Festival da Canção Francesa surgiu, pela primeira vez, em 2008, por iniciativa da Aliança Francesa de Porto Alegre. Devido ao seu grande sucesso, o evento tornou-se uma referência em matéria de música contemporânea francesa e francófona no país e passou a acontecer em escala nacional. Neste ano, o grande vencedor é premiado com uma viagem para Paris, gravação da canção vencedora no estúdio Audio Porto e uma bolsa de estudos de um semestre na Aliança Francesa Porto Alegre.