Saiba quem toca em cada dia do Lollapalooza 2023

O Lollapalooza Brasil, evento marcado para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023 em São Paulo, anunciou, nesta quarta (19) o seu line-up com as atrações divididas por dias e começou sua venda de ingressos avulsos.

Mais cedo, o festival de música de Barcelona Primavera Sound, concorrente que faz sua estreia em São Paulo em novembro deste ano, também soltou novidades -anunciou as atrações separadas por horários e quem irá substituir a cantora Gal Costa, que deixou o line-up após uma cirurgia.

A décima edição do Lolla no país caprichou nas atrações principais e traz artistas gigantes atualmente, como Billie Eilish e Lil Nas X, além de promover o aguardado revival do Blink-182. Serão dois headliners por dia.

Na sexta (24), Eilish e Lil Nas X fecham o evento, que ainda tem nomes como Kali Uchis, bem aguardada em solo brasileiro, e Dominic Fike. O sábado (25) fica sob o comando de Tame Impala e o retorno do Blink, mas também promete shows grandes, como o da banda inglesa The 1975 e da carioca Ludmilla. Drake e Rosalía, que já fez uma passagem pelo Brasil neste ano, aparecem no topo do último dia. Tove Lo, Aurora e representantes nacionais como Os Paralamas do Sucesso e L7nnon completam os escalados para fechar a edição.

Os ingressos para cada dia do festival estão sendo vendidos, no primeiro lote, por R$ 1.320 com as taxas. O Lolla Pass, que dá direito aos três dias de evento, sai por R$ 3.600 no valor do quarto lote, também com as taxas. Há opções de meia-entrada comum e social, além de desconto para clientes do Bradesco

24 DE MARÇO, SEXTA-FEIRA

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 DE MARÇO, SÁBADO

blink-182, Tame Impala, Jane's Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.., Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 DE MARÇO, DOMINGO

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert