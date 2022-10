Som da Madeira tem duas sessões no Teatro Glênio Peres nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (21) e sábado (22), às 19h, a Cia de Arte La Negra Ana Medeiros apresenta o espetáculo Som da Madeira. As sessões são gratuitas e integram a VI Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255). Os ingressos estão disponíveis para retirada na Seção de Memorial da Câmara Municipal, das 9h às 18h até sexta-feira, e no sábado somente 30 minutos antes do espetáculo, quando houver disponibilidade.

Com músicas do violonista Thiago Colombo e direção artística de Silvia Canarim, o espetáculo apresenta uma dança com mescla de estilos entre o Flamenco e o folclore sureño. Nele, quatro bailarinas com formações em dança flamenca - Ana Medeiros La Negra, Ana Candida de La Campana, Emily Borghetti e Patrícia Corrêa - se movem através da sonoridade do violão, dos corpos e das possibilidades que os elementos feitos de madeira como a castanhola, leque, baston, bata de cola, cajon e os saltos dos sapatos, proporcionam.