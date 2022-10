Festival abraça estilos da música instrumental e da canção

Evento que tem como carro chefe a música, mas que promove o diálogo com outras artes, a 1ª Edição do Festival Quintal da Pedra Redonda vai levar repertório instrumental e canções para o palco do Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307, bairro Menino Deus) neste final de semana.

As apresentações ocorrem das 19h às 23h desta sexta-feira (28) e das 17h às 21h no sábado (29), concretizando um antigo desejo do Coletivo da Pedra Redonda de reunir pessoas apaixonadas por música e que se conectam através dela. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por valores que vão de R$ 20,00 (levando um livro para doação) a R$ 50,00.

"Também há possibilidade do público optar pelo passaporte para os dois dias, que sai pelo custo de R$ 80,00", destaca a baixista e compositora Tamiris Duarte. Integrante do Coletivo que reúne, em média, 12 artistas permanentes (sendo um total de 30 colaboradores, contando os eventuais), a musicista destaca que a venda de ingressos antecipados é uma forma da produção do Festival trabalhar com "uma maior tranquilidade".

"Isso amplia a nossa possibilidade de atuação, para investir no evento", explica Tamiris. "Por isso, quem puder comprar antecipadamente estará nos ajudando na empreitada." O evento também contará com listas especiais para crianças em vulnerabilidade social, pessoas trans, e outros grupos. Neste caso, o contato é direto com a produção do Coletivo ( [email protected] ).

"Estamos muito felizes e apostando nessa união de forças. Este é um ato de resistência, que ocorre, por coincidência no final de semana das eleições", afirma a compositora do grupo Tami Trio, que toca com Paulo Romeus no sábado. A junção de música instrumental de tradição brasileira executada pelo trio com o samba rock de Romeu acontece logo depois da apresentação de Dionísio Souza, e é seguida por Clarissa Ferreira e Pedro e CeronFlachNeves, ambos artistas realizando shows de novos trabalhos a serem lançados em álbum.

A performance dos artistas é antecedida por Dona Conceição, seguido de Dessa Ferreira, Venancio da Luz Sexteto e Paola Kirst e Kiai Grupo com participação da musicista Mel Souza, nomes que abrem os trabalhos na noite de sexta-feira. "O festival inteiro gira em torno da música autoral, e os artistas se apresentam desde formatos mais intimistas com voz, tambor, violão sete cordas e baixo elétrico, até a formação de banda, contando com bateria, guitarra, flauta, violino e outros instrumentos", observa Tamiris.

Para além dos shows, ainda haverá uma roda de conversa, que acontece no final da noite de sábado, abordando o tema Dinâmicas em Coletivo, e que será conduzida pelo Coletivo da Pedra Redonda, mas contará com a participação de convidados dos coletivos Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê, Ói Nóis Aqui Traveiz, laboratório criativo e produtora cultural OCorre Lab e núcleo criativo sonoro Armazém Sonoro.

Em ambas as noites, haverá também exibição das sessions gravadas no Estúdio da Pedra Redonda e produzidos pela produtora 229Visuais, além venda de lanches feitos pela Livre Cozinha Experimental e chopp da cervejaria DaLuz. "Nosso coletivo é feito de artistas da música, foto, áudio, vídeo, e teatro", amplia Tamiris. Segundo ela, o principal objetivo desta primeira edição do evento é comemorar os cinco anos de atuação do Pedra Redonda, que além de ser um coletivo multi-artístico, é ainda espaço cultural, estúdio de gravação e selo, que integra, apoia e movimenta a cena local do sul do Brasil em diálogo com países latinos como Uruguai e Argentina.

O nome do grupo é uma homenagem ao bairro da Capital, e ao estúdio de gravação de áudio, que serve de sede do coletivo. "É um espaço na casa do Wagner Lagmann, técnico de áudio, que sempre teve este olhar mais sensível de receber quem fosse gravar lá e estar disponível para fortalecer os projetos que ele acredita", conta a musicista.

Aos longos destes anos, o grupo realizou eventos, shows, oficinas, gravações, e saraus com poesia e dança (denominados Quintal da Pedra Redonda) em espaços culturais de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. "Este é nosso primeiro festival. Nosso foco é também aproximar e trocar experiência e ideias que nos proporcionem continuar atuando em coletivos artísticos, uma vez que ter acesso a diferentes talentos, inclinações e possibilidades de trabalho é uma forma de inspiração e fortalecimento."

Tamiris pontua que a proposta do evento se estende no sentido de apresentar a produção coletiva feita artistas que já gravaram no Estúdio da Pedra Redonda, localizado na zona sul da Capital, além de outros artistas que também integram o Coletivo. "Fizemos uma curadoria afetiva, portanto."